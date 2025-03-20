飲酒運転と違法宿泊業の容疑で裁判にかけられた文在寅（ムン・ジェイン）前大統領の娘、ムン・ダヘ氏に対し、検察が懲役1年を求刑した。【注目】男性2人と三次会まで…ムン・ダヘ氏、“当日”の行動3月20日、ソウル西部地裁・刑事5単独（キム・ヒョンソク部長判事）は、道路交通法違反（飲酒運転）および公衆衛生管理法違反の容疑で起訴されたムン・ダヘ氏の初公判を開いた。この日、検察はムン・ダヘ氏に懲役1年を求刑した。検察