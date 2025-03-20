信州土産としても人気を集める七味唐辛子の八幡屋礒五郎が、飲食店や企業を対象にした商品開発施設をオープンさせました。長野市にオープンした八幡屋礒五郎の「CEVEN LAB（セブンラボ）」。飲食店や企業を対象に、オリジナルの七味唐辛子を開発する目的で作られた施設です。商談ラウンジやキッチンが設けられ、およそ40種類の素材の中から、用途に合わせた七味唐辛子の開発ができるということです。八幡屋礒五郎九