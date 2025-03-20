日向坂46五期生として、10人目の新メンバー、蔵盛 妃那乃（くらもり ひなの）が発表された。蔵盛 妃那乃は大阪府出身の19歳で、公開された映像では、特技の「日本舞踊」や「箏」を披露する蔵盛の姿が映し出されている。なお、1名のメンバーが辞退となったため、蔵盛の発表により五期生10名全員が発表となったかたちだ。蔵盛 妃那乃（くらもり ひなの）大阪府出身19歳◆日向坂46 五期生 お披露目サイト