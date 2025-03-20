沢村一樹（57）が20日、インスタグラムを更新。前日19日に東京ドームで行われた、カブス−ドジャース戦を「大のプロ野球ファンの嫁と」観戦したと報告した。「早い時間に練習から観に行き、、」と、妻とのツーショットを披露。さらに「そして大谷翔平選手の今シーズン第一号に立ち会えました」と、「1番DH」でスタメン出場したドジャース大谷翔平投手（30）が、5回表1死から右中間へ今季1号本塁打を放った瞬間とみられる写真も投稿