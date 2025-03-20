三戸なつめ（35）が20日までにインスタグラムを更新。「いきなりドレス姿のわたしですが、、、」とつづり、ウエディングフォトを投稿した。コメント欄には「ビックリしたー」と驚きの声も寄せられたが、三戸は「4／8(火)深夜0時58分スタートの、新感覚ホームラブコメディ！TBSドラマストリーム『3人夫婦』に出演します！」と、TBS系ドラマ「三人夫婦」（4月8日スタート、火曜深夜0時58分）の出演を告知。「朝倉あきさん演じる『