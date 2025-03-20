日本のデザインチームが手掛ける人気コレクション「L.L.Bean JAPAN EDITION」より、新作の「Active Collection」がリリースされました。日本の気候やトレンドに合わせた素材やデザインを採用し、動きやすさと機能性を備えたジャケットやシャツ、パンツなどをラインナップ。あらゆるアウトドアアクティビティに対応するウエアが揃います。ブランドのアーカイブモデルをモダンにアレンジし、レトロとトレンドを融合した「Alna Jacket