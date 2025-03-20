◆第５５回高松宮記念・Ｇ１（３月３０日、中京・芝１２００メートル）１週前追い切り＝３月２０日、栗東トレセン前走のオーシャンＳで２着のペアポルックス（牡４歳、栗東・梅田智之厩舎、父キンシャサノキセキ）は荻野琢真騎手（レースは岩田康誠騎手）を背に、ＣＷコースを単走で追われた。少し気合をつけた程度で６ハロン８６秒２―１１秒０と抜群の伸び脚を見せた。状態は引き続き良さそうに映る。梅田調教師は「１ハロンだ