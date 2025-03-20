【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「こうやって賞をいただけることが報われたような気がして、とてもうれしく思います」（INI木村柾哉） INIが、3月19日に神奈川・ぴあアリーナMMにて開催された音楽アワード『MTV VMAJ Pre-Show』およびKアリーナ横浜にて開催された『MTV VMAJ』に出演。2024年にリリースされた「WMDA  (Where My Drums At)」が、MVのコンセプト、楽曲とのマッチングなど