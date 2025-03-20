【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「名だたるアーティストの方々と同じステージでパフォーマンスする機会をいただけて、本当に光栄に思います！」（ME:I・MOMONA） ME:Iが、3月19日に神奈川・ぴあアリーナMMにて開催された音楽アワード『MTV VMAJ Pre-Show』およびKアリーナ横浜にて開催された『MTV VMAJ』に出演した。 デビュー曲「Click」で「Best New Artist Video -Jap