【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「いつも私たちのことを応援してくれているMY-Jに感謝の気持ちを伝えたいです！」（aespa・GISELLE） aespaが、3月19日に実施されたMVの祭典『MTV VMAJ』で「Artist of the Year」「Best Group Video -International-」「Best Dance Video」「Best K-POP Video」を受賞。『MTV VMAJ』での4冠達成は、女性アーティストとして史上初の快挙となった。 『Pre-Show』では、レッドカ&