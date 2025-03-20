20日に福井県立音楽堂で始まった第48回全日本アンサンブルコンテスト（全日本吹奏楽連盟、朝日新聞社主催）は高校の部と大学の部の演奏が終わり、高校13団体、大学7団体が金賞に輝いた。【写真】楽器の対話「表現深めた」高校の部、全校レビュー大会は中学生の部、職場・一般の部へと続き、当日申し込みも可能なライブ配信がある。詳細は吹奏楽プラス（https://t.asahi.com/brassd）で。高校、大学の結果は次の通り。（同じ