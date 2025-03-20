作曲家の故「新沙洞の虎（シンサドンホレンイ、本名イ・ホヤンさん）」が総括プロデューサーを務めた芸能事務所が、経営難により破産したことが明らかになった。【画像】「極端な試み」メンバーの死、破局、破産…KARAギュリが衝撃告白ソウル回生（再生）裁判所の回生16部は3月13日、TRエンターテインメントに対して簡易破産を宣告した。簡易破産とは、破産手続きのうち、債務者の資産が5億ウォン（約5000万円）未満の場合に簡略化