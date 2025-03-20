歌手で俳優のマルシアが19日、自身のアメブロを更新。35年来の同期たちとの集合ショットを公開した。【映像】細川直美が18年間にわたるお弁当作りを卒業マルシアは「この四人が再会するのは…デビュー当時以来です。あれから35年くらい。心から喜びが溢れ涙まで出てしまった一瞬もあった」とつづり、歌手で俳優の千葉美加、歌手でタレントの姫乃樹リカ、俳優の細川直美たちとの同期集合ショットを公開。続けて、「皆元気で、