前編記事『丸刈り強制ナシ、寮はホテル並み、完全ノーサイン野球…！沖縄「エナジックスポーツ高等学院」、初のセンバツ切符を掴んだ「新しすぎる指導方針」』より続く甲子園を目指さずに全国制覇したそれは沖縄にも当てはまるだろう。名護市立久志小学校の跡地にあるエナジックスポーツにはエナジック社の資金を背景に、20m×30mの立派な屋内練習場だけでなく、球場の建設計画もある。それゆえ新3年生となる2期生のなかには、沖縄