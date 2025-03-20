2014年から生産を始めたボルボの最上級SUV、XC90。この度、2度目となるマイナーチェンジが施され、プラグインハイブリッドの「XC90 Ultra T8 AWD Plug-in hybrid」を試乗してきた。試乗車はXC90の最上級モデルで、オプションとしてBowers & Wilkinsのオーディオが装着されている。【画像】フロントエンドは一見フルモデルチェンジかと見間違えるほど。洗練されたデザインのボルボXC90（写真31点）フロントエンドは大幅に刷新さ