『笑っていいとも！』8代目いいとも青年隊などで活躍した双子タレント「工藤兄弟」の工藤順一郎が、20日までに自身のインスタグラムを更新し、第97回選抜高校野球大会（センバツ）に息子の出場を明らかにした。【写真】工藤兄弟の工藤順一郎、息子のセンバツ高校野球出場を報告初出場・浦和実業（埼玉県）の2年・工藤蓮さんは、順一郎の息子。順一郎は、甲子園球場の写真とともに「堂々と入場してました！『聖地』の神様に挨拶