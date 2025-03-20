トヨタ新ステーションワゴン登場！トヨタの英国法人は2025年2月28日、現地生産のミドルワゴン「カローラ ツーリングスポーツ」の一部改良モデルを発表しました。オシャレな新色もイイ！カローラシリーズは、1966年に日本で初代の発売以来、世界150以上の国と地域で累計5000万台以上を販売してきたトヨタのグローバルベストセラーカーです。【画像】超カッコイイ！ トヨタ「新ステーションワゴン」を画像で見る（44枚）現行モ