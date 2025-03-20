三菱、コンパクトSUV「エクスフォース」のHEVモデルをタイで世界初公開2025年3月20日に三菱は、コンパクトSUV「エクスフォース」のハイブリッド車（HEV）をタイ・バンコクで世界初公開しました。三菱 新型SUV「エクスフォース」（HEV）5人乗りのコンパクトSUVのエクスフォースは、2023年11月にインドネシアで発売した後、2024年にはベトナムやフィリピンなどのアセアン地域、中南米やアフリカ、中東などに展開を拡大した三菱の