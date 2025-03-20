お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄さんの妻で、俳優やタレントとして活動する清水みさとさんは3月19日、自身のInstagramを更新。夫婦のツーショットを披露し、反響を呼んでいます。【写真】清水みさと＆高橋茂雄の夫婦ツーショット「高橋茂雄、やるじゃん！」清水さんは「こんなサプライズがあるとはつゆ知らず、朝っぱらからサウナに行ったり、好き勝手やってサプライズの邪魔をしていたわたし」とつづり、東京ディズニーシーでの