入浴していたら、見知らぬ女性が部屋に入ってきた・・・。この奇妙な事件は、きょうの段階でも侵入した理由がわかっていません。 今月16日の未明、一人の女が山形県鶴岡市の20代男性が住むアパートの部屋に侵入しました。 その時男性は入浴中でした。 女性に気づき驚いた男性は警察に通報し、駆けつけた警察が正当な理由がなかったとして住居侵入容疑で女を現行犯逮捕しました。 逮捕されたのは鶴岡市に住む無職の女(37)