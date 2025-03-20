菊地姫奈 女優・モデル・グラビアアイドルとして活躍する菊地姫奈が20日、都内で３冊目写真集『memory』の発売記念会見に臨んだ。2023から2024年にかけて“令和の完売クイーン”としてグラビア界に大旋風を巻き起こした菊地が選んだ本作のテーマは「王道グラビア」。ロケ地はオーストラリアと菊地の故郷・茨城。美しいビーチや爽やかなプールでのビキニショットをはじめ、自身初となるベッドでのランジェリーショッ