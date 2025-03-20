◆第５５回高松宮記念・Ｇ１（３月３０日、中京競馬場・芝１２００メートル）１週前追い切り＝３月２０日、美浦トレセン前走のオーシャンＳで３着に入ったウイングレイテスト（牡８歳、美浦・畠山吉宏厩舎、父スクリーンヒーロー）は、Ｗコースで松岡正海騎手を背に追い切られた。単走でゆっくりと入ると、徐々に加速しラストは馬なりで１１秒３（５ハロン７０秒８）をマーク。見た目以上の好タイムはスピード能力の高さを示し