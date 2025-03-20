「給与が上がったのに、手取りが増えていない……。むしろ減っている？」と感じた経験はありませんか？ これは、社会保険料や税金が増えたことが原因です。特に、収入が一定額を超えると、社会保険料の計算基準が変わり、一気に控除額が増えることもあります。 では、月収30万円の場合、実際にどのくらい差し引かれ、手取り額はいくらになるのでしょうか？ 本記事では、給与から天引きされる主な項目について解説し、手取りを