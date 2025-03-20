[フランクフルト １９日 ロイター] - ドイツ銀行のクリスティアン・ゼービング最高経営責任者（ＣＥＯ）は１９日、年内にリテール銀行部門の人員を約２０００人削減し、支店を大幅に減らす方針を明らかにした。モルガン・スタンレー主催の金融会議で「今年も計画通り、かなりの数の支店を削減する」と述べた。ドイツ銀と傘下ポストバンクの両方が対象になる。ドイツ銀は昨年、支店１２５店舗を閉鎖し、さらに削減を行う方針を