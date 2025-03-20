「ビックリマン伝説チョコ＜悪魔VS天使 40thスペシャルエディション＞」が2025年3月25日（火）に登場。1980年代後半に展開されたアイス版ビックリマンのイラストが復刻されている。＞＞＞このイラスト見たことある？ ビックリマン伝説チョコ＜悪魔VS天使 40thスペシャルエディション＞（画像3点）「ビックリマン」シリーズは1977年に第1弾が発売されたロッテのシール付きチョコレート菓子。1985年の「悪魔VS天使」シリーズが大ヒッ