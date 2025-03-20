タレントの鈴木奈々（36）が19日、自身のインスタグラムを更新。先輩モデル・小森純（39）の息子との写真を公開した。【写真】小森純の息子が「イケメンだった」鈴木奈々が写真公開鈴木は「くみっきーのお家にブランコあった 私の隣にいる子は小森純ちゃんの子供だよー」と、小森とともに舟山久美子（33）の自宅に遊びに行った際の写真をアップ。「こんなに大きくなってた！イケメンだった」と、小森の息子について紹介した