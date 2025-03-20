ニュースのその先を考える記者解説。20日のテーマは「消滅するおそれ危機言語について考える」です。国際部・深野記者の解説です。【きっかけ解説】ユネスコによりますと現在、世界には手話や書き言葉なども合わせ8000種類以上の言語があるといいます。しかし、そのうちのおよそ7000種類は、話し手がいなくなることにより消滅の危機にある「危機言語」または「絶滅した言語」に指定されています。先月都内で、バングラデシュ大使館