【モデルプレス＝2025/03/20】乃木坂46の久保史緒里が、3月19日放送の「乃木坂46のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週水曜25時〜）に出演。ゲストの女優・平祐奈の素顔を明かす場面があった。【写真】久保史緒里「ANN」イベントに出演した世界的アーティスト◆乃木坂46久保史緒里、平祐奈は「一生喋る」この日は同番組に、久保が平とともにW主演を務めている映画「ネムルバカ」（20日公開）から、平、俳優の綱啓永、樋口