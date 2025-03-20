【モデルプレス＝2025/03/20】Snow Manの阿部亮平が20日、都内で行われた不二家「ホームパイ」新ブランドキャラクター発表会に出席。お菓子友達だというメンバーを明かした。【写真】Snow Man阿部亮平、新ドラマでの“真逆キャラ”ビジュアル◆阿部亮平、不二家「ホームパイ」ブランドキャラクター就任同商品のブランドキャラクター就任した阿部。商品にメッセージを添えて渡したい相手を聞かれると「“ホーム”というからには、や