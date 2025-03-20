◆サッカーワールドカップ・アジア最終予選日本―バーレーン（20日、埼玉スタジアム）2026年に米国、カナダ、メキシコの北中米3カ国で共催されるワールドカップ（W杯）のアジア最終予選として、森保一監督（長崎市出身）率いる世界ランキング15位の日本は同81位のバーレーンと対戦する。勝ち点16でC組1位に立つ日本は、勝てば8大会連続8度目の本大会出場が決まる。3試合を残しての出場決定は日本では最速となる。日本は