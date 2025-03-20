NISA（少額投資非課税制度）の累計買い付け額が56兆円に達し、政府目標を前倒しで達成したと推定されると日本証券業協会が発表しました。NISAは2014年に始まり、金融庁によりますと、2024年末までのすべての金融機関の累計買い付け額は、52兆7000億円です。日本証券業協会は今年1月から2月の証券会社10社の買い付け額3兆8000億円を合わせて累計額56兆5000億円との推定値を明らかにしました。政府は2022年に「資産所得倍増