14人が死亡したオウム真理教による地下鉄サリン事件から20日で30年です。東京メトロの霞ケ関駅では、遺族らが花を手向け犠牲者に祈りを捧げました。【映像】地下鉄サリン事件 当時の様子1995年3月20日、当時のオウム真理教の幹部らが地下鉄の車内で猛毒のサリンを撒き、14人が死亡、6000人以上が重軽傷を負いました。事件から30年となる20日、駅員2人が犠牲となった霞ケ関駅では、遺族や駅の関係者らが献花台に花を手向けま