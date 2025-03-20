?世界の田中?こと皇治（３５）が初めて１人ＭＣを務めたラジオ番組「皇治の『喋りたくてしゃあないラジオ』」が２１日と２８日にラジオ大阪で放送される。格闘技の話題のほか、プライベートや交遊関係などを語る番組になるとのことで皇治は「モテてしゃーないから、ラジオ番組２本も持ってもうたわ（笑い）」とコメント。格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ男祭り」（５月４日、東京ドーム）への出場の行方などにも注目が集まるが「本