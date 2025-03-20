オウム真理教の後継団体は、現在も麻原彰晃元死刑囚の影響下にあるとみられています。監視を続ける公安調査庁は、「事件を知らない若者が勧誘されている」と警鐘を鳴らします。【映像】アレフ施設への立ち入りの様子オウム真理教の後継団体「アレフ」などを巡っては、活動実態を把握するため公安調査庁による立ち入り検査が行われています。後継団体の構成員は約1600人に上り、近年は新規構成員の7割以上を20代と30代の若者が