アメリカのFRB（＝連邦準備制度理事会）は、政策金利を2会合連続で据え置くことを決めました。トランプ政権の高関税政策が景気を悪化させるリスクに警戒感をにじませています。【映像】パウエル議長のコメントFRBは、トランプ政権の関税政策によるインフレや景気への懸念が広がる中、2会合連続で政策金利を据え置きました。今後の政策金利については、従来の年内2回の利下げ見通しを維持しました。「関税が引き上げられたもの