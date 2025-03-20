お笑いコンビ・ミルクボーイの内海崇が１９日、Ｘを更新し、驚きの発毛効果を訴えた。内海は頭頂部の写真を２枚アップ。１枚は明らかに頭皮が透けて見えていたが、もう１枚は明らかに髪の毛の量が増えていた。「８０００円の発毛剤のみで３カ月！完全に発毛しとる！」と歓喜の投稿。さらに「私は発毛剤側の何者でもありません！薬剤師のいる薬局で発毛剤を買い、用法用量を守って３カ月つけてみたら発毛を実感したので見ても