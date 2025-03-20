日向坂46五期生の10人目となる新メンバー、蔵盛妃那乃（くらもり ひなの）が発表された。【動画】新メンバー・蔵盛妃那乃、特技の「日本舞踊」や「箏」を披露2024年8月から始まった新メンバーオーディションより、合わせて11名が合格。10人目の新メンバーとして、蔵盛妃那乃が、YouTubeチャンネル「日向坂ちゃんねる」にて発表となった。蔵盛は、大阪府出身の19歳。公開された映像では、特技の「日本舞踊」や「箏」を披露す