プロバスケットボール りそなグループB1リーグ 長崎ヴェルカは19日、ホームで越谷アルファーズと対戦しました。 3連勝中と波に乗る、黒のユニホームヴェルカ。 試合開始直後からブラントリーやスミスの得点で主導権を握ると、第2クオーターには7本のスリーポイントを決め、11点リードで前半を折り返します。 後半も勢いは止まらず、第3クオータ&#1254