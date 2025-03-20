金曜夜7時25分からは、「デカ盛りハンター」【日本VS韓国!デカ盛り5番勝負&かっぱ寿司大食い対決】を放送！「テレ東プラス」では、3月7日(金)に放送された「蒙古タンメン中本の従業員180名が厳選!ガチ旨ランキング」をプレイバックする。【動画】「蒙古タンメン中本」従業員が選ぶガチ旨メニューBEST10！ 気になる1位は！？熱狂的ファンを多く抱える「蒙古タンメン中本」の従業員180名にアンケートを実施し、No.1メニューを調