¢¡Âè£·£³²óºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¡¦£Ç£²¡Ê£³·î£²£³Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£³£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢£±ÃåÇÏ¤ËÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¡ËÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¡á£³·î£²£°Æü¡¢Èþ±º¥È¥ì¥»¥óºòÇ¯¤Î¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó£Ã¤ÇÉ¡º¹£²Ãå¤ËÂç·òÆ®¤·¤Æ¡¢Á°Áö¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É£Ó¤Ç£´Ãå¤À¤Ã¤¿¥ï¡¼¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¡Ê²´£¶ºÐ¡¢Èþ±º¡¦¹âÌÚÅÐ±¹¼Ë¡¢Éã¥É¥ì¥Õ¥©¥ó¡Ë¤¬¡¢Á°Æü¤Î¹ßÀã¤Î±Æ¶Á¤ÇÍ½Äê¤ò£±Æü±ä¤Ð¤·¤¿ºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò´°Î»¤·¤¿¡££×¥³¡¼¥¹¤Ç¥Ð¥È¥ë¥¯¥é¥¤¡Ê£¶ºÐ¥ª¡¼¥×¥ó¡Ë¤òÀè¹Ô¤¹¤ë·Á¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ