レスリング女子の強豪校・至学館大で、吉田沙保里ら多くの五輪金メダリストを指導、育成した栄和人氏（６４）が２０日、３月末で同大監督を退任することを明らかにした。実質的に２００１年から約２５年、同大で指導。昨年６月に一線から退くことを考え、節目の３月末での退任を決めた。スポーツ報知の取材に栄氏は「年齢的にもしんどくなったし、若い指導者に任せて、ここは一線を退いた方がいいと判断しました。もう僕は十分や