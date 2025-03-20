春のセンバツ高校野球で岐阜の大垣日大が福岡の西日本短大附属と対戦しました。 大垣日大の初戦。先発を任されたのは背番号10・中野翔真。 3回までテンポのいいピッチングでヒット一本も許しません。 しかし4回、去年・秋の九州大会でチーム打率3割超えの西日本短大付属打線につかまり3点を失います。 6対0で迎えた8回、チャンスでキャプテンの西河遥人。 反撃とはならず、大垣日大・初戦突破とはなりません