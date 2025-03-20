福岡市で17日、夜道を歩いていた高齢女性が、後ろから近付いてきた男にバッグを奪われ、転倒した。女性に怪我はなかったが、現金5000円が入ったバッグを盗まれた。発生から約5時間後、公園にいた10代の男が逮捕された。男は「遊ぶ金や家に帰る金が欲しかった」と話し、容疑を認めている。住宅街に悲鳴…深夜の高齢者狙った卑劣な強奪福岡市で17日午後10時20分頃、卑劣なひったくりの瞬間をカメラが捉えた。狙われたのは、1人で歩い