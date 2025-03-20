2021年8月にお披露目されたアイドルユニット「no concept」の小日向莉々子が、重大な規約違反のため脱退したことが19日、グループの公式X（旧ツイッター）で発表された。ローラ、本名を公表母の故郷で農業を学ぶ決意を宣言Xでは「下記、小日向莉々子に関してのご報告no conceptに関してのご報告です」とし、文書を投稿。「重大な規約違反があり、本日、本人にも確認がとれた事から、no conceptを脱退と致しました」と報告した