通勤ラッシュの時間帯の朝8時ごろ。そのフロアは活気に溢れていた。帝都高速度交通営団（営団地下鉄、現東京メトロ）の運行を管理する「運輸指令所」。壁面に幅約5メートルの大型モニターが横一列にずらりと並び、それぞれ全6路線の地下鉄の運行状況が路線図に映し出されている。その画面を路線ごとに2人一組になった指令員が見つめている。1995年3月20日の朝、東京の地下鉄日比谷線、丸ノ内線、千代田線の計5車両で「オウム真理教