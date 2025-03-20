19日に東京都心は季節外れの雪になった。この影響で高速道路が通行止め、スタックする車も相次いだ。【画像】満開だったミモザ×早咲き桜の花びらも…■突然の銀世界…観光客「ロマンチック」19日の都内では朝から季節外れの雪が降った。雪が降るなか、ホテルの前では入り口に積もり始めた雪を除雪する従業員の姿が見られた。観光客でにぎわう浅草の仲見世通りも、降りしきる大粒の雪に包まれ幻想的な景色に。台湾から来た観