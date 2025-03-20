山本由伸投手が報告「到着」東京ドームでカブスとの開幕シリーズを戦った米大リーグのドジャースは、19日午後7時30分ごろ（日本時間20日午前11時30分）にチャーター便で米カリフォルニア州のロサンゼルス国際空港に到着した。またカブスも米アリゾナ州フェニックスに到着している。両チームは19日、東京ドームで試合を終えると羽田空港に直行。ドジャースは来日時にも利用したアトラス航空のチャーター便に搭乗し、午前2時42分