サッカー日本代表を応援する特別なクルマ「SAMURAIBLUETOTHEFUTURE」が誕生し、20日に都内でローンチイベントが行われた。02年W杯日韓大会で日本を指揮したフィリップ・トルシエ氏（69）がゲスト出演。日本協会の宮本恒靖会長（48）とともに日本サッカーについて語り合った。日本代表は20日夜にW杯アジア最終予選のバーレーン戦（午後7時35分開始、埼玉スタジアム）を控える。勝てば文句なし、引き分けでも他カード