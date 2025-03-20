カブ＆ピースは、株がもらえる新たなサービスとして「KABU＆カード」の提供開始を3月13日に発表した。あわせて、同カードの事前予約を受け付けている。●申し込みは先着順KABU＆カードは、国内外のJCB加盟店で利用できる年会費無料のクレジットカードで、日本初の取り組みとして使えば使うほど株がたまる。KABU＆カードを使用することによって、カブアンドのサービスに限らず毎日の買い物やさまざまな支払いで、株引換券を効