アイドルグループ「櫻坂46」の松田里奈（25）が20日、木曜レギュラーを務めるTBSの朝の情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。メインキャスターを務める同局の安住紳一郎アナウンサーの“無茶ぶり”に対応する場面があった。番組では、MLB開幕シリーズについて放送中にトラブルが発生。VTRの準備ができるまで急きょトークで時間をつなぐ事態となった。安住アナがいきなり「きょうは特別にメジャーリーグの解説